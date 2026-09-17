Ini Bukti Adanya Laboratorium Vape Narkoba

jpnn.com, BANDUNG - Polisi membongkar laboratorium gelap (clandestine laboratory) yang diduga digunakan untuk meracik cairan rokok elektrik (liquid vape) mengandung narkoba golongan I.

Kasat Narkoba Polrestabes Bandung Kompol Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan dalam pengungkapan tersebut polisi menangkap dua tersangka dan menyita liquid narkotika yang ditaksir bernilai Rp1,5 miliar.

“Zat ini bukan sekadar stimulan biasa, melainkan narkotika sintetis golongan I yang memicu ketergantungan ekstrem dan efek kerusakan fatal pada saraf,” kata Oliestha, Kamis.

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Ia mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari polisi menangkap tersangka pertama di Gang Bongkaran, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, pada 14 September 2026.

Kemudian tim melakukan pengembangan ke TKP kedua di kawasan Cikuya Mekar, Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung.

Dari dua lokasi tersebut, polisi mengamankan dua pria berinisial RGP (35) dan OBP (34). Keduanya sehari-hari bekerja sebagai mitra pengemudi ojek daring.

RGP diduga berperan sebagai peracik utama, sedangkan OBP membantu proses pencampuran bahan baku kimia. Polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa 400 cartridge berisi liquid, plastik klip, alat pemanas listrik, serta botol berisi bahan kimia pelarut dan stimulan.

Oliestha menyebut bahan yang diamankan antara lain alkohol, propilen glikol (PG), dan gliserin nabati (VG).