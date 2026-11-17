jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) kembali mendapat pengakuan sebagai asuransi jiwa syariah terbaik di Indonesia dengan meraih tiga penghargaan dari institusi media dan riset keuangan terpercaya.

Ketiga penghargaan tersebut adalah Best Sharia Life Insurance in Financial Health & Solvency dalam ajang CNBC Indonesia Awards 2026, Best Sharia Awards 2026 untuk kategori Insurance Sharia Companies, Aset Rp5 Triliun – Rp10 Triliun dari Investortrust.id dan Infovesta Utama, serta Good Performance Sharia Business Unit of Life Insurance 2026 dalam ajang 15th Infobank Sharia Award 2026.

Rangkaian penghargaan ini menjadi pengakuan atas pengelolaan perusahaan yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus atas kinerja bisnis yang solid dan konsisten.

Pencapaian ini juga menjadi amanah bagi Prudential Syariah untuk terus menjaga kepercayaan Peserta dan menghadirkan perlindungan syariah yang bermakna bagi lebih banyak keluarga Indonesia.

Hal ini tercermin dari kinerja Prudential Syariah sepanjang Q3 2026. Total pendapatan kontribusi bruto tumbuh 12% menjadi Rp3,3 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Total aset perusahaan mencapai Rp7,8 triliun, terbesar di industri asuransi jiwa syariah. Prudential Syariah juga telah membayarkan klaim dan manfaat sebesar Rp1,62 triliun kepada Peserta, sebagai wujud nyata kehadiran perusahaan saat Peserta paling membutuhkan.

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"Penghargaan ini menjadi pengingat bagi kami bahwa kepercayaan Peserta harus terus dijawab dengan kerja nyata. Ke depan, kami akan memperkuat tiga hal: menjaga kesehatan keuangan dan pengelolaan Dana Tabarru' secara disiplin agar setiap klaim dapat tersalurkan; mempercepat layanan melalui pemanfaatan teknologi, termasuk proses klaim yang lebih cepat dan penguatan PRUServices; serta memperluas akses perlindungan melalui tenaga pemasar yang profesional dan kemitraan bancassurance bersama BSI. Dengan penetrasi asuransi syariah yang masih rendah, kami ingin semakin banyak keluarga Indonesia memiliki perlindungan yang tepat," kata Chief Customer & Marketing Officer Prudential Syariah Vivin Arbianti Gautama.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Prudential Syariah terus menghadirkan solusi perlindungan yang menjawab kebutuhan masyarakat di setiap fase kehidupan. Salah satunya adalah PRUCare 360 Syariah merupakan solusi perlindungan jiwa syariah tradisional dengan manfaat perlindungan dan persiapan dana masa depan yang dirancang untuk membantu peserta mempersiapkan kebutuhan hidup di usia non-produktif.