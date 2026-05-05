Ini Buku tentang Proyeksi Indonesia Emas 2045 yang Ditulis Para Tokoh

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga riset strategis Laboratorium Indonesia 2045 atau Lab 45 baru saja meluncurkan sebuah buku bertajuk "Jam Pasir Indonesia: Menakar Masa Depan Indonesia Dari Butir Kuasa Dan Ketimpangan".

Buku ini berisi tentang proyeksi skenario menuju Indonesia Emas 2045. Penasihat senior Lab 45 yang menjadi penulis buku tersebut, Hariyadi menyampaikan dinamika perjalanan sejarah Indonesia mengalami pergulatan banyak variabel.

Menurutnya, di antara variabel itu bisa saja saling melengkapi atau juga saling meniadakan. Buku itu, kata dia, mengulas fase perkembangan Indonesia sekaligus trajektori masa depan bangsa.

"Saya dengan Mas Andi Widjajanto mencoba untuk melakukan analisis trajektori menuju Indonesia 2045 dan kami memproyeksikan setidaknya ada tiga skenario utama," kata Hariyadi saat acara diskusi dalam peluncuran buku tersebut di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan skenario pertama, yakni skenario konsolidasi oligarki yang berkelanjutan. Seandainya skenario itu terjadi, menurut dia, visi Indonesia Emas 2045 nyaris akan gagal.

Jika konsolidasi oligarkis itu berkesinambungan, dia memprediksi Indonesia akan mengalami fenomena jumlah kelas menengah akan menurun.

Sementara, jika kelas menengah menurun, menurut dia, risiko salah satunya adalah social unrest atau gangguan stabilitas yang tidak mungkin terhindarkan.

"Begitu juga kita akan melihat kalau konsolidasi oligarkis itu berkesinambungan, inovasi-inovasi untuk kebaikan ke-Indonesiaan pasti akan terhambat," kata dia.