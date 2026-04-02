Ini Cara Bea Cukai Dekatkan Layanan untuk Dukung Industri dan Lapangan Kerja

jpnn.com, BONTANG - Pelaku usaha kerap menghadapi tantangan dalam memahami prosedur kepabeanan yang kompleks serta menyesuaikan operasional bisnis dengan regulasi yang terus berkembang di tengah dinamika industri dan perdagangan global.

Tanpa pendampingan yang tepat, hambatan ini dapat memperlambat arus logistik dan berdampak pada stabilitas usaha hingga penyerapan tenaga kerja.

Karena itu, kehadiran Bea Cukai melalui pendekatan langsung kepada pelaku usaha menjadi semakin penting.

Melalui kegiatan Customs Visit Customer (CVC), Bea Cukai memperkuat perannya sebagai trade facilitator dan industrial assistance dengan turun langsung ke lapangan untuk memahami kebutuhan industri secara nyata.

Di Bontang, Bea Cukai melaksanakan program asistensi melalui Bontang Customs Assistance Programs (BC AsPro) kepada PT Energi Unggul Persada dan PT Indominco Mandiri pada Selasa (31/3).

Program ini difokuskan pada pendampingan intensif guna memastikan kelancaran arus logistik ekspor dan impor yang berdampak langsung pada perekonomian daerah.

Kepala Kantor Bea Cukai Bontang Yusi Riza menegaskan komitmen institusinya dalam memberikan layanan yang adaptif.

Dia juga menegaskan Bea Cukai Bontang berkomitmen untuk menyempurnakan sistem pelayanan yang terus tumbuh seiring dengan perkembangan industri dan teknologi.