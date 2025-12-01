Ini Cara Bea Cukai Tingkatkan Pemahaman Pelaku Usaha Mengenai Pentingnya Fasilitas AEO

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai terus menunjukkan komitmennya untuk memberikan pelayanan prima melalui pemberian materi penyegaran (refreshment) kepada pelaku usaha, baik yang terdaftar maupun yang akan diusulkan sebagai Authorized Economic Operator (AEO).

Kegiatan dilaksanakan di empat perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah pada sepanjang September 2025.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menjaga dan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai fasilitas AEO.

"Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana komunikasi dan koordinasi antara Bea Cukai dan pelaku usaha untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi,” kata Budi Prasetiyo.

Dia menyampaikan dalam mendukung industri naik kelas, Bea Cukai Tanjung Perak melaksanakan sosialisasi AEO secara daring melalui aplikasi Microsoft Teams kepada PT Bayer Indonesia pada Kamis (18/09).

PT Bayer Indonesia merupakan perusahaan yang telah berstatus Mitra Utama Kepabeanan (MITA).

Berdasarkan hasil monitoring peninjauan lapangan pada Agustus lalu, Bea Cukai Tanjung Perak menilai bahwa perusahaan ini layak untuk naik kelas menjadi AEO.

Sementara itu, sebagai komitmen untuk memberikan pelayanan optimal kepada pengguna jasa, Bea Cukai Pasuruan melaksanakan refreshment training kepada PT Yamaha Musical Products Indonesia (YMPI) pada Rabu (17/9).