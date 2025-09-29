Ini Daftar Daerah yang Melantik PPPK Tahap 2 dan Paruh Waktu

jpnn.com, JAKARTA - Beberapa daerah sudah melantik PPPK tahap 2 dan paruh waktu. Jumlahnya pun lumayan banyak.

Laman Balikpapan.go.id menyebutkan, pemkot Balikpapan melantik sebanyak 713 PPPK Paruh Waktu pada Senin (29/9).

Dari jumlah tersebut, 11 orang merupakan tenaga kesehatan, 46 orang guru, dan 656 orang tenaga teknis.

Pada kesempatan sama, turut diserahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan bagi dua Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXXII tahun 2025. Seluruh SK tersebut berlaku terhitung mulai 1 Oktober 2025.

Pelantikan PPPK paruh waktu juga dilaksanakan kabupaten Paser. Tercatat sebanyak 770 PPPK telah dilantik Bupati Paser, dr Fahmi Fadli hari ini (29/9).

Dari ratusan PPPK tersebut, yang merupakan formasi PPPK tahap 2 sebanyak 444 pegawai, sedangkan 326 sisanya dilantik sebagai pegawai dengan sistem kerja paruh waktu.

Baca Juga: Usul Penetapan NIP PPPK Paruh Waktu Segera Dikirim ke BKN

Ketua umum (Ketum) Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih mengapresiasi langkah pemerintah kota Balikpapan dan kabupaten Paser yang sudah melantik PPPK paruh waktunya.

"Apresiasi keren untuk kota Balikpapan dan kabupaten Paser, daerah tercepat yang melantik ribuan PPPK paruh waktu. Bismillah berkah untuk semuanya, semoga daerah lain menyusul," kata Bunda Nur, sapaan akrab Nur Baitih kepada JPNN, Senin (29/9).