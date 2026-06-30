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Ini Daftar Harga Tiket Konser Guns N’ Roses di Jakarta

Ini Daftar Harga Tiket Konser Guns N’ Roses di Jakarta
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SEVP Digital Business BTN Thomas Wahyudi dan Founder Rajawali Indonesia Anas Alimi saat konferensi pers Konser Gun N’ Roses (GNR) Jakarta 2026 di kawasan Jakarta, Jumat (26/6). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Promotor Rajawali Indonesia akhirnya mengumumkan kategori dan harga tiket konser Guns N’ Roses yang akan digelar di Madya Stadium GBK, Jakarta, pada 21 November 2026.

Adapun tiket konser Guns N' Roses dijual dengan harga mulai dari Rp1.050.000 hingga Rp7.500.000.

Berikut Daftar Harga Tiket Konser Guns N' Roses Jakarta 2026:

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Kategori VIP (Seating): Nightrain Presale - Rp5.500.000, Bale by BTN Presale - Rp5.500.000, General Sale - Rp7.500.000.

Kategori Festival A (Standing): Nightrain Presale - Rp2.750.000, Bale by BTN Presale - Rp2.750.000, General Sale - Rp3.750.000.

Kategori Festival B (Standing): Nightrain Presale - Rp1.750.000, Bale by BTN Presale - Rp1.750.000, General Sale - Rp2.750.000.

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Kategori Festival C (Standing): Nightrain Presale - Rp1.050.000, Bale by BTN Presale - Rp1.050.000, General Sale - Rp1.750.000.

Kategori Tribune A (Seating): Nightrain Presale - Rp3.250.000, Bale by BTN Presale - Rp3.250.000, General Sale - Rp4.250.000

Promotor Rajawali Indonesia akhirnya mengumumkan kategori dan harga tiket konser Guns N’ Roses yang akan digelar di Madya Stadium GBK, Jakarta, pada...

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