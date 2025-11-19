Ini Daftar Harga Tiket Konser Josh Groban di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi asal Amerika Serikat, Josh Groban, akan menggelar konser di The Ritz-Carlton, Pacific Place Ballroom, Jakarta pada 15 Februari 2026.

Color Asia Live selaku promotor telah mengumumkan daftar harga tiket konser Josh Groban tersebut.

Tiket dijual dengan beberapa kategori yakni Festival: Rp990.000, Gold: Rp1.250.000, Platinum: Rp2.100.000, Diamond VIP: Rp2.950.000, dan Super VVIP: Rp4.000.000.

Josh Groban baru saja mengumumkan tur dunia pertamanya dalam 10 tahun terakhir bertajuk GEMS World Tour 2026.

Tur yang menyambangi 21 kota itu akan dimulai di Honolulu dan kemudian singgah di Taipei, Singapura, Jakarta, Manila, Tokyo, Auckland, Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, Bahrain, Dubai, Dublin, London, Paris, Berlin, Frankfurt, dan Dusseldorf, sebelum ditutup di Amsterdam.

Rangkaian konser spesial bakal menampilkan produksi lintas karier yang menghadirkan lagu-lagu ikonis dari album Gems, semuanya dibawakan dengan vokal kuat dan ungkapan intim yang menjadi ciri khas penampilan live Josh Groban. .

Untuk pertunjukan di Jakarta, Indonesia, Josh Groban - Gems World Tour 2026 yang dipromotori oleh Color Asia Live akan digelar pada Minggu, 15 Februari 2026, di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place Ballroom. Konser tersebut juga menghadirkan bintang tamu spesial Raisa.

David Ananda, Managing Director Color Asia Live mengatakan mendatangkan Josh Groban ke Jakarta untuk Gems World Tour 2026 bersamaan dengan perayaan Valentine adalah Impian istimewa bagi pihaknya.