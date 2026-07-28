Ini Daftar Harga Tiket Konser Radja 25 Tahun Berkarya

jpnn.com, JAKARTA - Band Radja segera menggelar konser spesial bertajuk 'Radja 25 Tahun Berkarya: Celebrating 25th Mahakarya' di Bengkel Hall, SCBD, Jakarta pada 20 Agustus 2026.

Hype Live selaku promotor telah mengumumkan dan membuka penjualan tiket konser Radja tersebut.

Tiket terbagi dalam dua kategori, yakni regular (festival) senilai Rp.250.000 dan VVIP (eksklusif) dengan harga Rp.6.000.000 sampai Rp.8.000.000.

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"VVIP untuk 6 seat dan 8 seat. Ini momen yang belum tentu datang lagi, sehingga konser Radja 25 tahun berkarya akan jadi kenangan bagi para penikmat musik yang hadir,” kata Yadi Sudiadi atau Aa Godbles, Project Manager Hype Live di kawasan Blok M, Jakarta Selatan pada Senin (27/7).

Gitaris Radja, Moldy mengatakan bahwa tiket VVIP diperuntukkan bagi penggemar yang ingin menyaksikan konser dengan nyaman.

Pemegang tiket VVIP juga bakal memperoleh spot terbaik serta berbagai keuntungan.

"Tamu adalah raja," ucap Moldy Radja.

Konser 'Radja 25 Tahun Berkarya: Celebrating 25th Mahakarya' merupakan bagian dari perayaan 25 tahun perjalanan Radja di kancah musik Indonesia.