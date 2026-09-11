Ini Daftar Harga Tiket Synchronize Fest 2026

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Synchronize Fest 2026 segera digelar di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 16, 17, 18 Oktober 2026 mendatang.

Menjelang acara, penyelenggara resmi membuka penjualan tiket harian mulai dari Rp285.000 untuk kategori daily early early entry (masuk sebelum jam 14:00 WIB), dan regular daily seharga Rp385.000, serta Rp 485.000 (on the spot).

Sementara itu untuk tiket 3 day pass dijual Rp 700.000 (reguler), serta Rp 900.000 (on the spot).

Memasuki penyelenggaraan tahun ke-11 Synchronize Fest membawa kembali semangat awal 'It's Not Just a Festival, It's a Movement' sebagai tema utama.

Tema ini diangkat kembali bukan untuk mengulang apa yang pernah dilakukan, tetapi kembali untuk mengingat mengapa semua ini dimulai.

Sebab, setelah melewati satu dekade perjalanan, ada hal yang kembali terasa penting: keberanian untuk merefleksikan dan melihat musik dari awal lagi. Dengan rasa ingin tahu yang sama. Dengan semangat untuk menemukan sesuatu yang baru. Dengan keberanian untuk membuka ruang bagi suara-suara yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya.

Synchronize Fest 2026 baru saja mengumumkan full lineup yang diisi nama-nama penampil dengan konsep setlist pertunjukan istimewa yang belum tentu dapat ditemukan di festival lain.

Beberapa di antaranya: Konser Musikal Senja Teduh Pelita (Maliq & D'essentials X Jakarta Movin); Perunggu membawakan album Dalam Dinamika; Penampilan spesial Project Pop: 30 Tahun; hingga penampilan spesial pertunjukan The Best Of 80's Indonesian Pop Kreatif Feat. Ardhito Pramono, Isyana Sarasvati, Teddy Adhitya, Teza Sumendra, and Agatha Pricilla, Ify Alyssa, Sivia (Music By Nikita Dompas).