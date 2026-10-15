Ini Daftar HP Realme yang Kebagian ColorOS 17

jpnn.com, JAKARTA - Produsen teknologi asal Tiongkok, realme mengumumkan pembaruan ColorOS 17 berbasis Android 17 yang akan dilakukan secara global ke smartphone realme pada Oktober 2026.

Ada empat smartphone yang mendapatkan pembaruan tersebut pada gelombang pertama, yakni realme GT 8 Pro, GT 7 Pro, 16 Pro 5G, dan 16 Pro+ 5G.

Dalam siaran persnya, Realme Kamis (15/10), transisi dari realme UI 7.0 ke ColorOS 17 itu merupakan sebuah langkah maju, tanpa menghilangkan kenyamanan penggunaan yang sudah sangat dikenal oleh para pengguna realme.

Sistem operasi itu menyajikan performa yang lancar secara konsisten melalui interaksi yang responsif, animasi yang mulus, serta menjaga performa smartphone tetap stabil dari waktu ke waktu.

ColorOS 17 mengadalkan teknologi AI yang tidak sekadar menjawab pertanyaan sederhana dari para pengguna, melainkan secara proaktif membantu pengguna mengelola konten, berkreasi dan menyelesaikan berbagai tugas.

Realme menyebut pembaruan itu akan dirilis secara bertahap dalam beberapa gelombang dan akan terus diperluas ke lebih banyak perangkat realme yang memenuhi syarat.

Ketersediaan dan jadwal peluncuran dapat bervariasi tergantung pada market, jenis smartphone, serta wilayah.

Pembaruan ke versi baru itu menandai babak baru dalam pengembangan antarmuka perangkat lunak realme guna menghadirkan pengalaman yang lebih cerdas, mulus, dan mudah digunakan bagi para pengguna muda di seluruh dunia.