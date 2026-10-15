menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Gadget » Ini Daftar HP Realme yang Kebagian ColorOS 17

Ini Daftar HP Realme yang Kebagian ColorOS 17

Ini Daftar HP Realme yang Kebagian ColorOS 17
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Realme mengumumkan pembaruan ColorOS 17 berbasis Android 17 yang akan dilakukan secara global ke smartphone realme pada Oktober 2026. Foto: Realme

jpnn.com, JAKARTA - Produsen teknologi asal Tiongkok, realme mengumumkan pembaruan ColorOS 17 berbasis Android 17 yang akan dilakukan secara global ke smartphone realme pada Oktober 2026.

Ada empat smartphone yang mendapatkan pembaruan tersebut pada gelombang pertama, yakni realme GT 8 Pro, GT 7 Pro, 16 Pro 5G, dan 16 Pro+ 5G.

Dalam siaran persnya, Realme Kamis (15/10), transisi dari realme UI 7.0 ke ColorOS 17 itu merupakan sebuah langkah maju, tanpa menghilangkan kenyamanan penggunaan yang sudah sangat dikenal oleh para pengguna realme.

Baca Juga:

Sistem operasi itu menyajikan performa yang lancar secara konsisten melalui interaksi yang responsif, animasi yang mulus, serta menjaga performa smartphone tetap stabil dari waktu ke waktu.

ColorOS 17 mengadalkan teknologi AI yang tidak sekadar menjawab pertanyaan sederhana dari para pengguna, melainkan secara proaktif membantu pengguna mengelola konten, berkreasi dan menyelesaikan berbagai tugas.

Realme menyebut pembaruan itu akan dirilis secara bertahap dalam beberapa gelombang dan akan terus diperluas ke lebih banyak perangkat realme yang memenuhi syarat.

Baca Juga:

Ketersediaan dan jadwal peluncuran dapat bervariasi tergantung pada market, jenis smartphone, serta wilayah.

Pembaruan ke versi baru itu menandai babak baru dalam pengembangan antarmuka perangkat lunak realme guna menghadirkan pengalaman yang lebih cerdas, mulus, dan mudah digunakan bagi para pengguna muda di seluruh dunia.

Realme mengumumkan pembaruan ColorOS 17 berbasis Android 17 yang akan dilakukan secara global ke smartphone realme pada Oktober 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI