jpnn.com, JAKARTA - Band rock legendaris, TOTO dijadwalkan menggelar konser di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta pada 2 April 2027.

Promotor Color Asia Live telah mengumumkan daftar kategori dan harga tiket konser bertajuk TOTO 50th Anniversary Tour 2027 Live in Jakarta itu.

Tiket konser TOTO tersedia dalam tujuh kategori dengan harga yang disesuaikan berdasarkan area tempat duduk.

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Antara lain, Festival seharga Rp950.000, Bronze Rp1.250.000, Silver Rp1.450.000, Gold Rp2.100.000, Platinum Rp2.450.000, Diamond VIP Rp2.950.000, serta Super VVIP seharga Rp4.500.000.

Penjualan tiket akan dibuka untuk General Sale pada Senin, 30 November 2026 mulai ukul 11.59 WIB.

TOTO akan menyapa penggemar dalam rangkaian TOTO 50th Anniversary Tour 2027. Menandai lima dekade pencapaian luar biasa dalam perjalanan musik, TOTO bakal membawa katalog lagu legendaris serta kualitas musikalitas khas untuk dinikmati para penggemar di berbagai negara, mulai dari Asia, Inggris, Irlandia, hingga Eropa.

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Rangkaian tur 2027 dimulai dengan sejumlah penampilan di berbagai kota di Asia pada Maret dan April, kemudian dilanjutkan dengan tur musim panas di Eropa.

Tur tersebut mencakup tujuh pertunjukan di Inggris dan Irlandia sebelum berlanjut ke sejumlah destinasi lainnya di Eropa. Jadwal penampilan tambahan diperkirakan akan diumumkan kemudian.