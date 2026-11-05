Ini Daftar Lengkap Pemenang AMI Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Malam Puncak Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2026 sukses digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan pada Rabu (4/11).

Pada tahun ini, AMI Awards memberikan 67 kategori penghargaan, termasuk 4 kategori baru.

Sejumlah musisi kenamaan berhasil meraih Piala AMI Awards 2026. Meski demikian, beberapa nama baru juga ternyata memberi kejutan.

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Di Bidang Pop, penyanyi Bernadya lewat lagu "Rabun Jauh" berhasil dinobatkan sebagai Artis Solo Wanita Pop Terbaik. Sementara itu, kategori Artis Solo Pria Pop Terbaik dimenangkan oleh Tulus melalui karya "Teh Hijau".

Tidak hanya itu, Tulus juga sukses membawa pulang salah satu penghargaan tertinggi di Bidang Umum, yaitu Karya Produksi Terbaik Terbaik untuk lagu yang sama.

Adapun kategori Album Pop Terbaik di AMI Awards 2026 diraih oleh Raim Laode dengan album berjudul iqro'.

Persaingan sengit juga terjadi di lini musik Alternatif dan Rock. Band Reality Club berhasil meraih Album Alternatif Terbaik lewat Who Knows Where Life Will Take You?.

Sementara itu pada jalur musik keras, kolaborasi For Revenge dan Stand Here Alone ("uKYdS") menyabet gelar Artis Solo/Grup/Kolaborasi Rock Terbaik, Burgerkill mendapat penghargaan Artis Solo/Grup/Kolaborasi Metal Terbaik lewat "Kontinum".