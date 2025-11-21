Ini Daftar Lengkap Pemenang FFI 2025, Pangku Jadi Film Terbaik
Jumat, 21 November 2025 – 17:00 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Malam puncak anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2025 telah sukses digelar di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (20/11) malam.
Deretan artis hingga sosok di balik layar perfilman Indonesia pun hadir merayakan malam puncak anugerah FFI 2025.
Pangku, berhasil meraih penghargaan sebagai Film Terbaik dalam FFI 2025.
Selain film Pangku, berikut daftar lengkap pemenang FFI 2025:
- Film Cerita Panjang Terbaik: Pangku
- Sutradara Terbaik: Yandy Laurens - Sore: Istri dari Masa Depan
- Pemeran Utama Pria Terbaik: Ringgo Agus Rahman - Panggil Aku Ayah
- Pemeran Utama Perempuan Terbaik: Sheila Dara Aisha - Sore: Istri dari Masa Depan
- Pemeran Pendukung Pria Terbaik: Omara Esteghlal - Pengepungan di Bukit Duri
- Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik: Christine Hakim - Pangku
- Penulis Skenario Asli Terbaik: Reza Rahadian & Felix K. Nesi - Pangku
- Penulis Skenario Adaptasi Terbaik: Widya Arifianti & Sabrina Rochelle Kalangie - Home Sweet Loan
- Pengarah Sinematografi Terbaik: Ical Tanjung, I.C.S. - Pengepungan di Bukit Duri
- Pengarah Artistik Terbaik: Eros Eflin - Pangku
- Penata Musik Terbaik: Aghi Narottama - Pengepungan di Bukit Duri
- Penata Suara Terbaik: Ridho Fachri & Indrasetno Vyatrantra - Home Sweet Loan
- Pencipta Lagu Tema Terbaik: Gerald Situmorang, Iga Massardi & Asteriska – Terbuang Dalam Waktu (Sore: Istri dari Masa Depan)
- Penata Busana Terbaik: Victoria Esti Wahyuni - The Shadow Strays
- Penata Rias Terbaik: Novie Ariyanti - Pengepungan di Bukit Duri
- Penata Efek Visual Terbaik: Qanary Studio, LMN Studio, GAJAFX, NO3G Visual Effects, Abby Eldipie & Kalvin Irawan - Pengepungan di Bukit Duri
- Film Animasi Panjang Terbaik: Jumbo
- Film Animasi Pendek Terbaik: So I Pray
- Film Dokumenter Panjang Terbaik: Tambang Emas Ra Ritek
- Film Dokumenter Pendek Terbaik: Sie
- Film Cerita Pendek Terbaik: Sammi, Who Can Detach His Body Parts
- Karya Kritik Film Terbaik: Catra Wardhana - “Rambut dalam ‘Nana’, Tempat Trauma dan Rahasia Digelung Bersama”
- Penghargaan Pengabdian Seumur Hidup: El Manik, Franki Raden, dan Hendrik Gozali
- Aktor Pilihan Penonton: El Putra Sarira - Rangga & Cinta
- Aktris Pilihan Penonton: Leya Princy - Rangga & Cinta
- Film Pilihan Penonton: Rangga & Cinta
- Piala Antemas Film Terlaris 2025: Jumbo
- Penghargaan Khusus FFI 2025, Pilihan Dewan Juri Akhir Film Dokumenter: Satu Langkah Lagi. (mcr7/jpnn)
