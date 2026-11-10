Ini Daftar Mobil China yang Meluncur di Gaikindo Auto Week 2026

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Pameran otomotif Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 akan digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, pada 20–29 November.

Namun, menjelang debut publiknya, sejumlah pabrikan mobil China tengah menyiapkan model baru untuk diperkenalkan di pameran otomotif itu.

Adapun di antaranya Beijing Automobile Works (BAW), BYD, Chery, Geely, hingga Omoda dan Jaecoo.

BAW menyebut akan meluncurkan model MPV pertamanya di Indonesia.

Sementara itu, BYD berencana menghadirkan produk yang disebut sebagai salah satu ikon baru untuk pasar Indonesia.

Chery juga menyiapkan satu produk baru yang ditujukan untuk keluarga Indonesia.

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Produk tersebut diklaim dirancang untuk memberikan kenyamanan dalam penggunaan di kawasan perkotaan maupun perjalanan luar kota.

Di segmen kendaraan keluarga, Geely akan memperkenalkan SUV bermesin pembakaran internal (ICE) dengan konfigurasi tujuh penumpang.