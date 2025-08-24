Ini Daftar Musisi yang Tampil di AXEAN Festival 2025

jpnn.com, JAKARTA - AXEAN Festival 2025 akhirnya mengumumkan lineup final yang siap beraksi di Jimbaran Hub, Bali pada 13-14 September 2025.

Sebanyak 43 penampilan musik bakal tersebar di tiga panggung contemporary village center dan meramaikan festival showcase antarwilayah pertama di Asia itu.

Melengkapi para penampil di AXEAN Festival 2025 yakni nama-nama seperti band metal/hardcore Avhath, duo folk Banda Neira, aksi musik indie hiphop dari Gozal, band rock alternatif Grizzly Cuive, band lintas genre Morbid Monke, musisi rock indie Sandstorm of Youth, dan kolaborasi spesial antara Dongker dan Jason Ranti.

Lineup dilengkapi pula oleh berbagai macam bakat Asia, seperti musisi RnB Malaysia Alextbh, musisi Laos BIGPOM, penampilan rock indie dari Thailand LEMONY, band rock Cvptain Morgans dari Thailand, penulis lagu dan penyanyi dari Jepang Kiwako Ashimine, dan musisi J-Indie Mettya Bizin, proyek dreampop dari Vietnam Milkiwav, musisi indie Ngh?ch dari Vietnam, dan band dengan genre cair Weejah dari Filipina.

Musisi tersebut tergabung dalam daftar penampil yang sudah diumumkan oleh AXEAN Festival 2025 beberapa waktu lalu.

Antara lain, Billyrrom, Blindfold, Capt’n Trips and the Kid, Confined White, DJ Love, DOOR PLANT, Fauxe, Feel Koplo x Toxicdev!, Jangar, Johnny Mafia, Kelompok Penerbang Roket, L’Alphalpha, Lustbass, MANJA, Ministry Of, One Click Straight, Shanghai Quitian, Shye, SIMILE LAND, S.O.L.E., Su San, Terrer, Valentina Ploy.

Tiket AXEAN Festival 2025 sudah bisa dibeli melalui laman resmi penyelenggara.

AXEAN Festival merupakan platform ekspor musik Asia Tenggera terkemuka, mengkombinasikan konferensi musik dan festival showcase.