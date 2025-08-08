Ini Daftar Nama 6 Kodam TNI yang Segera Diresmikan

jpnn.com - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menambah enam komando daerah militer atau kodam baru di tubuh TNI AD.

Penambakan kodam itu dilakukan dalam rangka penguatan pertahanan wilayah dan validasi organisasi.

Enam kodam baru itu akan diresmikan dalam upacara validasi organisasi yang akan digelar di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025) nanti.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (8/8/2025), mengakui adanya penambahan enam kodam baru tersebut.

Berikut daftar nama kodam baru TNI dan wilayah teritorialnya.

1. Riau dan Kepri (KODAM XIX / TUANKU TAMBUSAI)

2. Padang & Jambi (KODAM XX/TUANKU IMAM BONJOL

3. Lampung dan Bengkulu (KODAM XXI / RADIN INTEN)