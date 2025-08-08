Ini Daftar Nama 6 Kodam TNI yang Segera Diresmikan
jpnn.com - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menambah enam komando daerah militer atau kodam baru di tubuh TNI AD.
Penambakan kodam itu dilakukan dalam rangka penguatan pertahanan wilayah dan validasi organisasi.
Enam kodam baru itu akan diresmikan dalam upacara validasi organisasi yang akan digelar di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025) nanti.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (8/8/2025), mengakui adanya penambahan enam kodam baru tersebut.
Berikut daftar nama kodam baru TNI dan wilayah teritorialnya.
1. Riau dan Kepri (KODAM XIX / TUANKU TAMBUSAI)
2. Padang & Jambi (KODAM XX/TUANKU IMAM BONJOL
3. Lampung dan Bengkulu (KODAM XXI / RADIN INTEN)
Inilah daftar nama 6 Kodam TNI yang baru beserta wilayah teritorialnya dan akan segera diresmikan pada 10 Agustus 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- TNI Tambah 6 Kodam Baru, Diresmikan Minggu 10 Agustus 2025
- TNI AL Menggagalkan Penyelundupan 10 Kontainer Ballpress di Kalbar
- TNI Melumpuhkan Petinggi OPM Mayer Wenda
- TNI AL Menggagalkan Penyelundupan 6 Kontainer Ballpress
- Kodam 19/Tuanku Tambusai Bakal Diresmikan Presiden pada 10 Agustus
- Polda Metro Jaya Buka Suara Merespons Isu Penggeledahan Rumah Jampidsus