menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Ini Daftar Nama 6 Kodam TNI yang Segera Diresmikan

Ini Daftar Nama 6 Kodam TNI yang Segera Diresmikan

Ini Daftar Nama 6 Kodam TNI yang Segera Diresmikan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Prajurit TNI AD. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menambah enam komando daerah militer atau kodam baru di tubuh TNI AD.

Penambakan kodam itu dilakukan dalam rangka penguatan pertahanan wilayah dan validasi organisasi.

Enam kodam baru itu akan diresmikan dalam upacara validasi organisasi yang akan digelar di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025) nanti.

Baca Juga:

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (8/8/2025), mengakui adanya penambahan enam kodam baru tersebut.

Berikut daftar nama kodam baru TNI dan wilayah teritorialnya.

1. Riau dan Kepri (KODAM XIX / TUANKU TAMBUSAI)

Baca Juga:

2. Padang & Jambi (KODAM XX/TUANKU IMAM BONJOL

3. Lampung dan Bengkulu (KODAM XXI / RADIN INTEN)

Inilah daftar nama 6 Kodam TNI yang baru beserta wilayah teritorialnya dan akan segera diresmikan pada 10 Agustus 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI