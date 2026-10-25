Ini Daftar Pemain Serial Sleeping with the Enemy

jpnn.com, JAKARTA - WeTV Indonesia mengumumkan jadwal tayang serial terbaru yang berjudul Sleeping with the Enemy.

Serial hasil kolaborasi dengan Hitmaker Studios itu dijadwalkan tayang secara eksklusif di WeTV mulai 13 November 2026.

Sleeping with the Enemy yang terdiri dari 10 episode itu disutradarai Rizal Mantovani.

Serial tersebut mengangkat sisi gelap kehidupan elite Jakarta melalui cerita mystery-thriller, menceritakan pertaruhan antara menuntaskan dendam dan mengikuti perasaan.

Adapun Sleeping with the Enemy dibintangi oleh Cinta Laura Kiehl, Randy Martin, Anthony Xie, dan Ersya Aurelia.

Cinta Laura Kiehl memerankan Aruna Wirawan, perempuan yang kehilangan segalanya pada usia 17 tahun setelah dijebak keluarga Sastranegara atas kejahatan yang tidak pernah dilakukannya.

Dua belas tahun kemudian, Aruna kembali menggunakan identitas baru dan menikahi Revan Sastranegara (Anthony Xie) untuk menjalankan rencana balas dendam.

Namun, rencana tersebut mulai goyah ketika Aruna jatuh cinta kepada Adrian (Randy Martin), ipar Revan. Di tengah kebohongan yang dia bangun, perasaan itu membuat setiap pilihan semakin rumit.