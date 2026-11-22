jpnn.com, JAKARTA - Malam Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2026 telah digelar pada Jumat (20/11) malam.

Adapun 'Para Perasuk' dinobatkan sebagai Film Cerita Panjang Terbaik dalam ajang tersebut tahun ini.

Tak hanya dinobatkan dalam kategori tersebut, film Para Perasuk juga membawa pulang piala lainnya, yakni Abbas Akup Film Pilihan Penonton.

Sementara itu, Ghost In The Cell membawa banyak piala dalam ajang FFI tahun ini, yakni penghargaan kategori Sutradara Terbaik, Pemeran Utama Pria Terbaik, Pemeran Pendukung Pria Terbaik, Pengarah Sinematografi Terbaik, dan Penata Rias Terbaik.

Berikut daftar lengkap pemenang Piala Citra FFI 2026.

1. Film Cerita Panjang Terbaik

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Para Perasuk

2. Sutradara Terbaik