Ini Daftar Penampil di Hari Pertama Synchronize Fest 2025

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Synchronize Fest 2025 digelar di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta mulai hari ini, Jumat (3/10) hingga Minggu (5/10).

Pada hari pertama, puluhan musisi siap beraksi di berbagai area panggung, mulai dari pukul 15.45 WIB hingga larut malam.

Berikut sejumlah penyanyi serta band yang tampil di hari pertama Synchronize Fest 2025:

Dynamic Stage: HIVI!, Hindia, Whisnu Santika X Dipha Barus, NDX AKA, Tipe X.

District Stage: White Shoes and The Couples Company, Silampukau, Letto, D'MASIV, Rumahsakit, Barasuara, Vierratale.

Forest Stage: Kunto Aji X Yogyakarta Hadroh Clan, Seperti Plastik, The Cottons, Anisa Bahar X Juwita Bahar, Pamungkas & Strings Ensemble: Balada Pamungkas, Ambon Jazz Rock by Barry Likumahuwa.

XYZ Stage, Komunal, The Lantis, Discus, K3BI, The Jansen, Stadium All Stars (Bobby Suryadi, Jacky, Zaldy Garcia).

Gigs Stage, Rounder, MTAD, Iron Voltage, Peach, Final Attack, Negatifa.