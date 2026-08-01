Ini Deretan Bintang Tamu Hari Pertama Parti Libur 2026

jpnn.com, BATU - Festival musik, Parti Libur 2026 akan digelar di Batu Night Spectacular (BNS), Kota Batu, Jawa Timur mulai hari ini, Sabtu (1/8) dan Minggu (2/8).

Penyelenggara telah mengumumkan rundown yang bakal memeriahkan hari pertama Parti Libur Caravan 2026.

Puluhan musisi lintas genre, mulai dari hardcore, indie rock, pop, metal, ska, reggae, siap beraksi di 9 area panggung yang disiapkan.

Parti Libur 2026 bakal menyuguhkan hiburan tanpa henti di berbagai area seperti, Gipsy Stage, Mugshot Stage, Wonder Stage, Bohemian Disco, Jumping Jack Stage, Barbossa Stage, Joker Stage, Magnolia Stage, dan Caravan FTF Stage.

Setiap panggung menawarkan karakter musik yang berbeda, sehingga pengunjung dapat menentukan pilihan sesuai selera.

Panggung Caravan FTF Stage menampilkan sejumlah bintang tamu seperti Rebellion Rose (15.30 WIB), Begundal Lowokwaru (16.30 WIB), Down For Life (17.50 WIB), DeadSquad (18.50 WIB), Feast (19.50 WIB), dan Hindia (20.50 WIB).

Sementara itu, Gipsy Stage menghadirkan Blue Waves, Eastcape, Monohero, Conversation with Talk Kut, Beeswax, Murphy Radio. Sedangkan Mugshot Stage menjadi tempat untuk Black Rawk Dog, Hallamfoe, Zzuf, Watchout HC, The Brandals, Santet, Negatifa

Tidak hanya musik, Wonder Stage juga menyiapkan hiburan berbeda selama Parti Libur 2026. Selain penampilan musik dari Christabel Annora, Wake Up, Iris!, Plana, dan Silampukau, pengunjung juga dapat menikmati Stand Up Comedy dan Classic Magic Show. Konsep itu memberikan pengalaman festival yang lebih beragam bagi para pengunjung.