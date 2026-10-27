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Ini Deretan Panjang Capaian Kemendikdasmen Selama 2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran

Ini Deretan Panjang Capaian Kemendikdasmen Selama 2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran
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Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda Nainggolan menerima buku capaian Kemendikdasmen selama dua tahun dari Sekjen Kemendikdasmen Suharti disaksikan Mendikdasmen Abdul Mu'ti. Foto Humas Kemendikdasmen

jpnn.com, JAKARTA - Inilah capaian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kemendikdasmen terus memperluas akses serta meningkatkan mutu pendidikan melalui perbaikan sarana sekolah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru, serta penguatan bantuan pendidikan bagi murid.

Berdasarkan data capaian hingga 20 Oktober 2026, program revitalisasi dan pembangunan satuan pendidikan telah menjangkau 55.451 sekolah sepanjang 2025–2026.

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Berbagai program tersebut diarahkan untuk menghadirkan lingkungan belajar yang lebih layak, memperluas kesempatan belajar, dan mendukung terwujudnya pendidikan bermutu bagi semua.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan capaian dua tahun pertama menjadi pijakan untuk terus memperbaiki layanan pendidikan secara berkelanjutan. 

“Angka-angka capaian yang kami raih hari ini bukanlah hasil akhir, melainkan parameter dan tolok ukur bagi kami untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan demi mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Menteri Mu’ti dalam Taklimat Media Dua Tahun Capaian Kemendikdasmen di Plaza Insan Berprestasi, Jakarta, Senin (26/10).

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Pada 2025, program revitalisasi dan pembangunan sekolah menjangkau 16.167 satuan pendidikan, melampaui target 10.440 satuan pendidikan, dengan 99,96 persen pembangunan telah selesai.

Hingga 20 Oktober 2026, program ini menjangkau 39.284 satuan pendidikan dari target 31.744 atau mencapai 123,75 persen.

Berbagai capaian Kemendikdasmen selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran diungkap Mendikdasmen Abdul Mu'ti, guru dan murid jadi prioritas

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