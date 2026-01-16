Ini Deretan Serial & Film Indonesia yang Bakal Ramaikan Netflix di 2026

jpnn.com - Netflix siap menghadirkan beragam variasi konten lokal dalam menyambut tahun 2026.

Tak hanya tayangan bernuansa kelam dan penuh ketegangan yang telah menjadi ciri khas Netflix, deretan konten dari Indonesia di tahun ini akan mengeksplorasi romansa, aksi, drama yang menyentuh hati, dan kisah-kisah coming of age yang berakar dari apa yang paling disukai penonton Indonesia, yaitu narasi yang jujur, dinamika keluarga isu sosial, serta penuh dengan rasa tulus.

Cerita-cerita tersebut diklaim terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari sembari tetap menghadirkan harapan, humor, maupun hiburan.

Didukung oleh sumber daya produksi Netflix dan proses pengembangan kolaboratif, deretan tayangan terbaru tahun ini mencerminkan komitmen Netflix terhadap penceritaan yang dibuat dengan cermat, ambisi, dan keunggulan kreatif.

"Kami merasa terhormat dapat bekerja sama dengan para pembuat film di setiap tahap perjalanan mereka, mencakup para kreator mapan, talenta yang sedang naik daun, dan pendatang baru yang mencoba menceritakan kisah-kisah yang berani dan personal. Beragamnya suara mereka menghasilkan berbagai genre yang dapat dinikmati oleh penonton," ujar Senior Director, Content - SEA di Netflix, Malobika Banerji di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Kamis (15/1).

"Kami ingin Netflix menjadi wadah kreatif bagi berkembangnya berbagai ide, tempat kisah-kisah Indonesia diceritakan dengan sepenuh hati dan ambisi," sambungnya.

Adapun di tahun 2026 ini, Netflix menampilkan beragam kisah Indonesia, dari para pembuat film mapan yang menghadirkan karya mereka untuk pertama kalinya di Netflix, suara-suara baru nan berani yang mendapatkan platform global, serta para sutradara ternama yang kembali dengan visi baru.

Dari Sukabumi hingga Seoul, kisah-kisah ini menyajikan berbagai wajah Indonesia.