menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Ini Dia 2 Tersangka Korupsi Pengadaan Lahan MXGP Samota

Ini Dia 2 Tersangka Korupsi Pengadaan Lahan MXGP Samota

Ini Dia 2 Tersangka Korupsi Pengadaan Lahan MXGP Samota
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dua tersangka korupsi pengadaan tanah seluas 70 hektare di kawasan Samota Pulau Sumbawa untuk lahan Sirkuit MXGP, Subhan (kanan) dan Muhammad Julkarnaen (kiri) duduk dalam mobil tahanan di Gedung Kejati NTB, Mataram, Kamis petang (8/1/2026). (ANTARA/Dhimas B.P.)

jpnn.com - Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pembelian lahan Sirkuit Motocross Grand Prix (MXGP) di kawasan wisata Samota, Kabupaten Sumbawa, tahun 2022 2023.

Diketahui pembelian lahan untuk sirkuit MXGP itu seluas 70 hektare.

Asisten Pidana Khusus Kejati NTB Muh. Zulkifli Said menyebut dua tersangka yang ditetapkan bernama Subhan alias SBHN dan Muhammad Julkarnaen alias MJ.

Baca Juga:

"SBHN ini selaku ketua pelaksana pengadaan lahan, sementara MY ini selaku tim penilai dari pihak swasta," kata dia di Mataram, Kamis petang (8/1/2026).

Tersangka Subhan berperan sebagai ketua pelaksana pengadaan lahan dalam jabatan Kepala BPN Sumbawa.

Sementara, Muhammad Julkarnaen sebagai tim penilai dari pihak swasta yang berasal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Baca Juga:

Dalam penetapan tersangka berdasarkan hasil gelar perkara, jaksa menetapkan keduanya dengan menerapkan pidana sesuai dengan aturan KUHP baru terkait korupsi.

Pidana tersebut tercantum dalam Pasal 603 dan/atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kejati NTB menetapkan 2 orang sebagai tersangka korupsi pengadaan lahan sirkuit MXGP Samota, Sumbawa. Mereka langsung ditahan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI