Ini Doa Raffi Ahmad untuk Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad dan istrinya, Nagita Slavina turut hadir dalam acara pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju pada Minggu (26/4) di Kuningan, Jakarta Selatan.

Tidak berbicara banyak seusai kondangan, dia hanya menyampaikan doa baik untuk El Rumi dan Syifa Hadju..

"Semoga sakinah mawwadah warahmah, bahagia selalu," kata Raffi Ahmad.

Bos Rans Entertainment itu juga mendoakan El Rumi dan Syifa Hadju segera dikaruniai buah hati.

"Cepat punya anak," tambah Raffi Ahmad.

Melalui akunnya di Instagram, Raffi Ahmad juga mengucapkan selamat atas pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju.

Suami Nagita Slavina itu pun menuliskan pesan spesial untuk pasangan selebritas tersebut.

"Selamat atas pernikahan kalian berdua. Semoga cinta kalian semakin kuat setiap harinya, dan semoga perjalanan kalian bersama dipenuhi dengan kebahagiaan, tawa, dan kenangan indah yang tak berujung," ucap Raffi Ahmad.