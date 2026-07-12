Ini Dosa Eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah yang Dibongkar Polri
jpnn.com - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Bareskrim Polri membongkar dosa-dosa yang diduga dilakukan eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah (FA).
Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menyebut bahwa FA telah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Kami telah menetapkan tersangka FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang," kata Irjen Totok dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).
Jenderal polisi bintang dua itu menerangkan bahwa Febrie ditetapkan sebagai tersangka bersama seseorang berinisial DR dari pihak swasta yang disinyalir sebagai Don Ritto.
Penetapan keduanya sebagai tersangka telah melalui proses gelar perkara yang dilakukan penyidik.
Dalam perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 15 orang saksi dan dua ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi.
Irjen Totok menambahkan tersangka DR diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.
Kortas Tipidkor Polri membongkar dosa-dosa yang diduga dilakukan eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah (FA). Selain korupsi, juga pencucian uang atau TPPU.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Usut Aktor Utama Kasus Korupsi Batu Bara PLTU, Telusuri Aliran Uang Dugaan TPPU
- Pemuda Muhammadiyah Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Memberantas Korupsi
- Kerja Sama KPPU-KPK Dinilai Jadi Langkah Maju Pemberantasan Korupsi
- KPK Tegaskan Belum Bahas Investigasi Bersama Kasus Korupsi Batu Bara Mantan Jampidsus FA
- Febrie Adriansyah Jadi Tersangka, Jaksa Agung Tunjuk Jamwas Jadi Plt Jampidsus
- Polri & Jurnalis Trunojoyo Gelar Padel Bhayangkara Cup , Perkuat Sinergi dengan Media