Ini Duel Paling Ditunggu di Babak Pertama BWF World Championships 2025

jpnn.com - PARIS - BWF World Championships 2025 atau Kejuaraan Dunia BWF 2025, bisa juga disebut Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, mulai bergulir di Paris hari ini, Senin (25/8) hingga Minggu (31/8).

Dari sekian banyak laga di babak pertama atau 64 Besar hari ini, ada satu yang menjadi sorotan pihak BWF, yakni pertarungan di Court 2 Adidas Arena yang dijadwalkan mulai pukul 19.00 WIB, antara tunggal putra nomor 1 dunia Shi Yu Qi (China) vs andalan India peringkat 21 Lakshya Sen.

"Itu kemungkinan besar akan menjadi pertandingan babak pertama yang sangat penting di Kejuaraan Dunia BWF 2025," kupasan awak BWF.

Shi Yu Qi menjadi favorit memenangi laga nanti, tetapi Sen merupakan pemain yang selalu tampil menyulitkan pemain-pemain papan atas.

"Saya suka bermain dalam kondisi seperti ini (tekanan). Ini undian yang sulit bagi saya. Jadi, sejak putaran pertama, saya akan menganggapnya sebagai final," tutur Sen.

"Saya belum menjalani musim yang baik awal tahun ini. Saya termotivasi. Lapar untuk menang," imbuhnya.

Menurut Lakshya Sen, rekor head to head dia dengan Shi Yu Qi (1-3) tak terlalu penting.

"Ini kesempatan bagus bagi saya untuk melawannya di babak awal. Dia bisa menjadi lawan yang sangat tangguh di semifinal, perempat final, atau final. Jadi, ini hanya satu pertandingan, dan saya menganggapnya sebagai final," kata Sen. (bwf/jpnn)