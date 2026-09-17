Ini Dukungan Bea Cukai Tanjung Priok Terhadap Kiprah Tim Reli Indonesia di AXCR 2026

jpnn.com, TANJUNG PRIOK - Bea Cukai Tanjung Priok memberikan dukungan pelayanan kepabeanan terhadap IndonesiaA Cross Country Rally Team yang mengikuti ajang Asia Cross Country Rally (AXCR) 2026 di Tailan pada 9-15 Agustus 2026.

Dukungan tersebut diberikan dalam proses pengiriman kendaraan dan perlengkapan balap melalui Pelabuhan Tanjung Priok.

Setelah rangkaian kompetisi berakhir, kendaraan dan perlengkapan tim kembali ke Indonesia.

Pada 9 September 2026, Bea Cukai Tanjung Priok melakukan pemeriksaan untuk memastikan kesesuaian barang yang kembali dengan barang yang sebelumnya diberangkatkan.

Pereli Indonesia Cross Country Rally Team, Memen Harianto mengapresiasi pelayanan Bea Cukai yang membantu kelancaran logistik tim sejak keberangkatan hingga kepulangan dari Tailan.

Menurut Memen, pelayanan tersebut tetap berjalan sesuai prosedur, namun diberikan dengan pengawalan yang responsif sehingga mendukung kesiapan tim mengikuti seluruh rangkaian kompetisi.

“Dengan prosedur yang tetap berlaku tapi dikawal dengan luar biasa sehingga bisa mengikuti rangkaian event yang kami laksanakan di Tailan dengan sempurna,” ujar Memen.

Memen juga menjelaskan, dukungan pelayanan kepabeanan menjadi penting ketika terjadi perubahan jadwal pelayaran menjelang keberangkatan.