Ini Fokus Bupati Roby Kuniawan Imbas Blackout di Batam

jpnn.com - Bupati Bintan Roby Kurniawan mengarahkan jajarannya fokus mengawal pemulihan layanan dasar masyarakat, setelah gangguan pasokan listrik atau blackout di Batam yang berdampak pada aktivitas warga dan pelayanan publik di daerah itu.

Roby mengatakan pemulihan perlu menjangkau layanan yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari, terutama pelayanan kesehatan dan administrasi pemerintahan.

"Pasokan listrik yang sudah pulih harus diikuti dengan kesiapan pelayanan. Masyarakat perlu kembali bisa mengakses layanan kesehatan, mengurus keperluan administrasi, dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik," kata Roby di Bintan, Kamis (15/10/20026).

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Dia menekankan koordinasi antarperangkat daerah menjadi bagian penting dalam proses pemulihan layanan publik.

Roby juga meminta seluruh jajaran mengecek kondisi pelayanan masing-masing sekaligus mengidentifikasi jika masih kendala ada kendala di lapangan.

"Berikan juga informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai layanan yang sudah berjalan maupun yang masih dalam pemulihan," ujarnya.

Bupati Roby menyebut masyarakat yang masih mengalami kendala dalam mengakses pelayanan publik dapat menyampaikan laporan melalui kanal SP4N-LAPOR! dengan mencantumkan lokasi serta uraian kendala agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Dia mengapresiasi petugas yang bekerja menjaga keberlangsungan pelayanan serta masyarakat yang saling membantu selama proses pemulihan.