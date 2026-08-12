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Ini Golongan Masyarakat yang Dilarang Menggunakan BBM Bersubsidi

Ini Golongan Masyarakat yang Dilarang Menggunakan BBM Bersubsidi
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BBM bersubsidi. Ilustrasi. SPBU: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan ke depan penyaluran subsidi BBM bakal dilakukan tepat sasaran.

"Tadi kami membahas juga pola subsidi (BBM) agar tepat sasaran," kata Bahlil, di Jakarta, Selasa (11/8).

Bahlil menegaskan subsidi minyak dan gas (migas) selama ini belum sepenuhnya tepat sasaran. 

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Bahkan kata Ketua Umum Partai Golkar ini, orang yang termasuk mampu menerima bahan bakar subsidi.

"Selama ini sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Seperti orang kaya harus kami subsidi, contoh mereka yang masuk desil 9 dan 10 masih dapat subsidi," tegas dia.

Karena itu Bahlil menyebut, ke depan pemerintah akan mendistribusikan migas supaya tepat sasaran.

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"Angka subsidi yang ratusan triliun rupiah ini, betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kami yang berhak," katanya.

Bahlil mengatakan bahwa penyaluran subsidi tepat sasaran juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan ke depan penyaluran subsidi BBM bakal dilakukan tepat sasaran.

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