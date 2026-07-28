Ini Hal Pertama yang Membuat Mariano Peralta Terkesan di Persib Bandung
jpnn.com - Penyerang anyar Persib Bandung Mariano Peralta mengaku terkesan dengan sambutan hangat Bobotoh setelah tiba di Kota Bandung, Senin (27/7/2026) malam.
Pemain asal Argentina tersebut datang setelah menempuh perjalanan panjang dari Buenos Aires. Kehadiran Peralta menjadi bagian dari persiapan Maung Bandung menghadapi kompetisi musim 2026/27.
Peralta langsung disambut oleh Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muchtar.
Persib Berharap Mariano Peralta Jadi Kekuatan Baru
Momen tersebut menjadi tanda dimulainya perjalanan baru Peralta bersama skuad Pangeran Biru.
"Kami bersyukur Mariano sudah tiba di Bandung dengan kondisi baik. Kehadirannya menjadi energi baru bagi tim," ucap Umuh.
Sementara itu, Peralta mengaku memiliki kesan positif setelah mendapat sambutan hangat dari Bobotoh yang sudah menantikan kehadirannya.
Peralta Siap Membalas Kepercayaan Bobotoh
Eks penggawa Borneo FC itu makin termotivasi untuk menjalani petualangan barunya bersama Pangeran Biru.
"Saya merasa sangat bahagia bisa sampai di Bandung dan menjadi bagian dari Persib. Sambutan yang saya dapatkan sejak tiba di Indonesia membuat saya merasa diterima dengan sangat baik," ujarnya.
Bomber anyar Persib Mariano Peralta ungkap kesan pertamanya setelah tiba di Bandung.
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