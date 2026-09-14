Ini Harga Tiket Konser Sienna Spiro di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Sienna Spiro akan menggelar konser di Bengkel Space, Jakarta pada 12 Januari 2027 mendatang.

Ismaya Live selaku promotor telah mengumumkan harga tiket konser penyanyi sekaligus penulis lagu asal Inggris tersebut.

Tiket konser Sienna Spiro dijual dengan harga Rp 850.000 (presale) dan Rp 1 juta (normal) melalui laman resmi penyelenggara.

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Sienna Spiro bakal membawa My House Tour ke Jakarta untuk tampil sebagai headliner di Bengkel Space, Jakarta pada 12 Januari 2027.

Kehadiran Sienna Spiro di Jakarta terjadi seiring suara kontralto khasnya yang kaya dan lirik-lirik penuh emosi terus membangun basis penggemar global - dengan Indonesia yang telah menjadi salah satu pasar streaming internasional terkuatnya, sejajar dengan London dan Manila.

Dia memulai karier rekamannya pada 2024 dengan single debut Need Me, disusul MAYBE., yang menjadi lagu pertamanya masuk UK Singles Chart.

Mini album debut Sienna Spiro yakni Sink Now, Swim Later, dirilis pada Februari 2025, menampilkan perpaduan khasnya antara balada yang penuh perasaan dan pop kontemporer.

Terobosan global dirinya kemudian menyusul di akhir 2025 lewat Die On This Hill, yang menembus Top 10 UK Singles Chart dan meraih kesuksesan di berbagai negara, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu suara baru pop yang berkembang paling pesat.