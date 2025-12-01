Ini Hasil Rakerwil 2025 PKS DKI Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) DKI Jakarta menyelenggarakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil).

Rakerwil dengan tema “Partisipasi, Kolaborasi, Solusi” itu dilaksanakan pada 29-30 November di Aula Golden Boutiqe Hotel, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Suhud Alynudin mengatakan melalui Rakerwil, pihaknya menetapkan delapan program unggulan, 21 kegiatan utama, serta 15 proyek strategis.

"Semua program dan proyek tersebut akan diimplementasikan dalam 101 kegiatan visioner yang akan dilaksanakan di semua lini, dari hulu ke hilir, di seluruh wilayah Jakarta," ucap Suhud.

Dia berharap kegiatan yang dicanangkan oleh PKS DKI Jakarta tersebut dapat menjadi solusi bagi masyarakat ibu kota. Terlebih, tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi.

“PKS akan senantiasa berkolaborasi dengan semua pihak dalam usahanya memberikan yang terbaik menuju Indonesia Emas,” ucap Anggota Komis C itu.

Selain itu, dalam kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid tersebut, PKS Jakarta juga mengadakan Launching Gerakan Merekrut Lima Anggota Partai (Gemerlap).

Ada pula Launching tokoh 'Duta Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Jakarta', yakni Rosyadiah.