JPNN.com » Nasional » Humaniora » Ini Hasil Tes Urine Sopir Mobil MBG yang Tabrak Siswa di Jakut, Oh Ternyata

Ini Hasil Tes Urine Sopir Mobil MBG yang Tabrak Siswa di Jakut, Oh Ternyata

Ini Hasil Tes Urine Sopir Mobil MBG yang Tabrak Siswa di Jakut, Oh Ternyata
Petugas Dinas Perhubungan memeriksa mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak siswa dan guru di SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta, Kamis (11/12/2025). Kejadian tersebut mengakibatkan sebanyak 21 orang yang merupakan siswa dan guru sekolah tersebut mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke RSUD Cilincing dan Koja untuk mendapatkan perawatan. ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/nz

jpnn.com, JAKARTA - Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subarsi menyatakan sopir mobil pengangkut MBG (Makan Bergizi Gratis) yang menabrak siswa hingga guru di SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara telah melakukan tes urine. 

Dia pun mengungkapkan hasil tes urine tersebut.

"Sudah kami lakukan tes urine, hasilnya negatif," kata Bobi kepada wartawan, Jumat (12/12).

Bobi mengatakan saat ini kasus sopir mobil MBG yang menabrak siswa ditangani oleh Polres Jakut. 

Dia mengatakan Polres yang akan menentukan status dari sopir tersebut.

"Karena penanganan diambil alih Polres, saya belum tahu status sopir. Mungkin yang bisa jawab dari Polres karena kami fokus penanganan korban saja," lanjutnya.

Diketahui, kasus mobil pengangkut menu MBG menabrak sejumlah siswa dan guru di SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, sudah naik ke tahap penyidikan.

"Kami dari Polres Metro Jakarta Utara menyampaikan update untuk kejadian tadi pagi. Penyidik telah melakukan beberapa rangkaian pemeriksaan, dan pada malam ini, untuk status sudah naik ke penyidikan," kata Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Erick Frendriz, di Mapolres Jakarta Utara.

Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subarsi menyatakan sopir mobil pengangkut MBG yang menabrak siswa hingga guru di Jakarta Utara telah menjalani tes urine

