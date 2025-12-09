menu
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Ini Hukuman yang Diterima Justin Hubner Seusai Tekel Horor Pemain Ajax Amsterdam

Ini Hukuman yang Diterima Justin Hubner Seusai Tekel Horor Pemain Ajax Amsterdam

Ini Hukuman yang Diterima Justin Hubner Seusai Tekel Horor Pemain Ajax Amsterdam
Justin Hubner saat berseragam Fortuna Sittard. Foto: X/FortunaSittard.

jpnn.com - Bek Timnas Indonesia Justin Hubner harus menerima hukuman dari otoritas sepak bola Belanda (KNVB) setelah melakukan pelanggaran keras dalam laga Fortuna Sittard melawan Ajax Amsterdam.

Hubner resmi dijatuhi skorsing tiga pertandingan akibat tekel berbahaya yang berujung kartu merah.

Laga singkat Justin Hubner bersama Fortuna Sittard berubah menjadi mimpi buruk.

Pemain berusia 22 tahun itu sejatinya memulai dari bangku cadangan saat pertandingan kontra Ajax.

Hubner baru diturunkan pelatih Danny Buijs pada awal babak kedua ketika skor masih imbang 1-1.

Namun, baru delapan menit berada di lapangan, mantan kapten Wolverhampton Wanderers U-21 itu langsung diganjar kartu merah.

Pemilik 18 caps di Timnas Indonesia itu dinilai melakukan tekel berbahaya dari arah belakang dengan kedua kakinya terhadap pemain Ajax, Bounida.

Aksi brutal Hubner berbuah sanksi dari KNVB. Pemain berdarah Belanda itu mendapat skors larangan bertanding selama tiga pertandingan.

