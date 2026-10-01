Ini Info soal Mbak Misri Puspita di Kasus Pembunuhan Brigadir Nurhadi
jpnn.com - Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) telah merampungkan pemenuhan petunjuk jaksa dalam berkas perkara Misri Puspita Sari, tersangka ketiga kasus pembunuhan anggota Polri Brigadir Muhammad Nurhadi di Gili Trawangan.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Arisandi menyebut berkas perkara Mbak Misri telah dilengkapi sesuai petunjuk jaksa dan kembali dilimpahkan kepada jaksa peneliti Kejati NTB.
"Berkasnya sudah lengkap. Tidak ada kendala untuk pemenuhan petunjuk jaksa," kata Arisandi, Rabu (30/9/2026).
Penyidik kini menunggu hasil penelitian berkas dari jaksa. Apabila dinyatakan lengkap, proses akan dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap dua.
"Kita tunggu dari kejaksaan," ujar perwira menengah Polri itu.
Sebelumnya, Kejati NTB memberikan petunjuk kepada penyidik terkait penerapan pasal pidana dalam penetapan Misri sebagai tersangka.
Juru Bicara Kejati NTB Harun Al Rasyid mengatakan petunjuk tersebut meminta penyidik menyesuaikan sangkaan pidana dengan fakta hukum yang terungkap dalam putusan pengadilan tingkat pertama terhadap dua terdakwa lainnya.
"Dalam petunjuknya diminta menyesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan," katanya.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Arisandi sampaika update penyidikan pembunuhan Brigadir Nurhadi dengan tersangka Mbak Misri Puspita.
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