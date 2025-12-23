Ini Info Terbaru soal Bonus Uang Peraih Emas SEA Games 2025

jpnn.com - JAKARTA - Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Surono mengatakan bahwa bonus SEA Games 2025 sesuai dengan janji yang telah diberikan Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo telah menjanjikan bonus sebesar Rp 1 miliar untuk satu medali emas SEA Games 2025.

Surono mengatakan bahwa bonus tersebut akan diberikan ke atlet tidak akan membutuhkan waktu yang lama.

"Bonus tetap sesuai dengan janji dari bapak presiden, mungkin dalam waktu tidak terlalu lama. Kami sudah dapat skenario (pembagian bonus) mudah-mudahan Bapak Menteri Erick Thohir akan segera melaporkan ke Bapak Presiden apabila nanti ada petunjuk dari Pak Presiden, ya, kami segera eksekusi," kata Surono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/12).

Ditanya mengenai perbedaan bonus setiap medali, Surono masih belum bisa memastikan secara spesifik besaran bonus yang akan diraih untuk para atlet yang mendulang perak dan perunggu pada ajang kali ini.

"Kan kemarin disampaikan Pak Menteri bahwa emas Rp1 miliar. Kemudian perbedaan karena emas ini sangat luar biasa menentukan peringkat maka seharusnya emas lebih dihargai, tetapi antara emas dan perak, ya agak lumayan (selisihnya)," ujar Surono.

Kontingen Indonesia menghuni peringkat kedua klasemen akhir SEA Games 2025, dengan koleksi 91 medali emas, 111 medali perak, dan 131 medali perunggu.

Selain melampaui target 80 medali emas, raihan medali emas ini juga menjadi yang terbanyak peringkat ketiga bagi Indonesia saat melakoni SEA Games di luar kandang. (antara/jpnn)