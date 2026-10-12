Ini Isi Unggahan Maia Estianty yang Menuai Kritik dari Netizen
jpnn.com, JAKARTA - Musikus Maia Estianty menjadi sorotan setelah unggahannya mengenai kerja keras, rezeki, dan sedekah menuai kritik dari sejumlah netizen.
Pandangannya tentang pentingnya berusaha untuk mendapatkan rezeki dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup meski telah bekerja keras.
Melalui akun Threads @maiaestiantyreal, Maia mengingatkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki jaminan rezeki dari Allah.
Namun, menurutnya, manusia tetap perlu berikhtiar agar dapat memperoleh penghidupan yang layak.
“Artinya kalau kita hidupnya kurang banyak uang, artinya kudu lebih ikhtiar lagi bekerja seperti burung yang terbang sana sini mencari makanan,” tulis Maia.
Selain menyinggung kerja keras, Maia turut mengaitkan kelancaran rezeki dengan kebiasaan bersedekah.
“Kita malas ya rezeki kita seret, akan seret lagi kalau enggak pernah bersedekah (dengan uang atau tenaga),” lanjutnya.
Pernyataan tersebut kemudian mengundang tanggapan kritis dari sejumlah warganet.
Maia Estianty singgung rezeki seret dan sedekah, pernyataannya menuai kritik dari sejumlah netizen.
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