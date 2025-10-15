Ini Jadwal dan Harga Tiket Tur Jalaran Sadrah dari Barasuara

jpnn.com, JAKARTA - Band rock independen, Barasuara segera mengadakan tur album showcase Jalaran Sadrah ke 5 kota di Indonesia.

Jadwal rangkaian tur tersebut yakni dimulai 5 Desember 2025 di GOR Bikasoga Bandung, 7 Desember 2025 di Earth Space Cirebon, 12 Desember 2025 di Nice Time Purwokerto, 14 Desember 2025 di SMI Hall Semarang, dan 20 Desember 2025 di Bali United Jakarta.

Selain mengungkap jadwal, Barasuara juga telah mengumumkan daftar harga tiket konser tur album showcase Jalaran Sadrah.

Adapun PPC sebagai promotor acara menginformasikan bahwa penjualan tiket bisa dibeli di Loket.com mulai Rabu, 22 Oktober 2025.

Total jumlah tiket yang dijual untuk tur yakni sekitar 3 ribu tiket. Harga tiket bervariasi, mulai dari Rp.175.000 (Cirebon, Purwokerto, Semarang), Rp.200.000 (Bandung), dan Rp. 225.000 (Jakarta).

"Tidak lupa akan terdapat merchandise eksklusif tur yang akan dijual pada saat acara berlangsung," kata Iga Massardi, vokalis dan gitaris Barasuara saat konferensi pers di Krapela, Jakarta Selatan pada Selasa (14/10).

Rangkaian tur Jalaran Sadrah menjadi bagian dari perayaan perjalanan musikal Barasuara serta merayakan karya terbaru kepada para penunggang badai dan khalayak yang lebih luas.

Diselenggarakan dengan dukungan penuh dari Signature Time, tur Jalaran Sadrah akan menghadirkan pertunjukan musik penuh energi khas Barasuara.