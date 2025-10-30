Ini Jadwal dan Lokasi Penukaran Tiket Konser BLACKPINK di GBK

jpnn.com, JAKARTA - iMe Indonesia, selaku promotor konser BLACKPINK "DEADLINE World Tour in Jakarta", telah merilis detail penting terkait penukaran e-voucher tiket.

Konser ini akan berlangsung selama dua hari di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), 1 dan 2 November 2025.

Proses penukaran tiket dijadwalkan dimulai sejak 28 Oktober 2025, bertempat di Plaza Tenggara GBK.

Proses penukaran e-voucher untuk Tiket dibuka dalam dua sesi waktu, yakni 28 hingga 31 Oktober 2025 mulai pukul 10.00 hingga 21.00 WIB.

Tiket juga dapat ditukarkan pada hari H konser di booth yang beroperasi mulai pukul 09.00 hingga 19.00 WIB.

iMe Indonesia mengimbau penonton untuk memanfaatkan sesi penukaran awal guna menghindari antrean panjang pada hari H.

Lokasi yang ditetapkan untuk semua proses penukaran e-voucher ini bertempat di Parkir Timur (Patung Bung Karno, Plaza Tenggara), GBK.

Terdapat beberapa persyaratan wajib yang harus dipenuhi saat penukaran tiket.