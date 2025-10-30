menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Ini Jadwal dan Lokasi Penukaran Tiket Konser BLACKPINK di GBK

Ini Jadwal dan Lokasi Penukaran Tiket Konser BLACKPINK di GBK

Ini Jadwal dan Lokasi Penukaran Tiket Konser BLACKPINK di GBK
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
BLACKPINK. Foto: Instagram/blackpinkofficial

jpnn.com, JAKARTA - iMe Indonesia, selaku promotor konser BLACKPINK "DEADLINE World Tour in Jakarta", telah merilis detail penting terkait penukaran e-voucher tiket.

Konser ini akan berlangsung selama dua hari di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), 1 dan 2 November 2025.

Proses penukaran tiket dijadwalkan dimulai sejak 28 Oktober 2025, bertempat di Plaza Tenggara GBK.

Baca Juga:

Proses penukaran e-voucher untuk Tiket dibuka dalam dua sesi waktu, yakni 28 hingga 31 Oktober 2025 mulai pukul 10.00 hingga 21.00 WIB.

Tiket juga dapat ditukarkan pada hari H konser di booth yang beroperasi mulai pukul 09.00 hingga 19.00 WIB.

iMe Indonesia mengimbau penonton untuk memanfaatkan sesi penukaran awal guna menghindari antrean panjang pada hari H.

Baca Juga:

Lokasi yang ditetapkan untuk semua proses penukaran e-voucher ini bertempat di Parkir Timur (Patung Bung Karno, Plaza Tenggara), GBK.

Terdapat beberapa persyaratan wajib yang harus dipenuhi saat penukaran tiket.

iMe Indonesia, selaku promotor konser BLACKPINK merilis detail penting terkait penukaran e-voucher tiket.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI