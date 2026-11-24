jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) memaparkan jadwal pelaksanaan Imtihan Wathani (IW) ke-11 Tahun 2026 untuk jenjang Ulya dan Wustha. Ujian jenjang Ulya dijadwalkan berlangsung pada 21–23 Desember 2026, sedangkan jenjang Wustha pada 28–30 Desember 2026.

"Agar seluruh panitia pusat, daerah, serta pengelola satuan pendidikan mengawal ketat setiap tahapan persiapan ujian," kata Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal Mastuki, Selasa (24/11).

Mengingat waktu pelaksanaan ujian makin dekat, dia menekankan pentingnya kedisiplinan seluruh pihak dalam memastikan kesiapan administrasi maupun teknis.

Mastuki memerinci tahapan persiapan diawali dengan pencetakan Daftar Nominasi Tetap (DNT) di tingkat satuan pendidikan pada 21–25 November 2026. Selanjutnya, penetapan DNT oleh pusat dijadwalkan pada 11–15 Desember 2026.

Kemenag juga akan menggelar simulasi Computer-Based Test (CBT) pada pertengahan Desember sebelum memasuki tahapan pencetakan kartu peserta pada 16–20 Desember 2026.

"Saya tekankan agar seluruh lembaga memastikan kesiapan infrastruktur jaringan dan perangkat komputer pada fase simulasi CBT ini guna meminimalkan kendala teknis saat pelaksanaan ujian berlangsung," ucapnya.

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Dia juga mengingatkan seluruh panitia daerah agar menjadikan kalender Masehi sebagai acuan resmi pelaksanaan ujian apabila terjadi perbedaan penetapan kalender Hijriah. Kemenag turut menyiapkan ujian susulan bagi peserta jenjang Wustha dan Ulya pada 4–5 Januari 2027.

Ujian susulan diperuntukkan bagi santri yang berhalangan mengikuti ujian utama karena alasan yang sah atau mengalami kendala teknis yang telah terverifikasi.