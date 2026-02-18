menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Ini Jadwal Layanan Imigrasi Selama Ramadan

Ini Jadwal Layanan Imigrasi Selama Ramadan

Ini Jadwal Layanan Imigrasi Selama Ramadan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi pelayanan di kantor imigrasi. Dok: Ditjen Imigrasi.

jpnn.com - Layanan di kantor-kantor imigrasi selama Ramadan 2026 mengalami perubahan.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan penyesuaian jam layanan pengurusan dokumen keimigrasian selama Ramadan 1447 Hijriah.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman menjelaskan meskipun ada penyesuaian jam kerja, jajarannya tetap memberikan pelayanan publik yang maksimal selama bulan suci ini.

Baca Juga:

"Penyesuaian jam layanan ini dilakukan untuk menghormati dan memfasilitasi masyarakat maupun pegawai yang menjalankan ibadah puasa agar aktivitas dan ibadah dapat terlaksana sebaik-baiknya," kata Yuldi, Selasa (17/2/2026).

Selama Ramadan tahun ini, layanan keimigrasian di seluruh Indonesia akan beroperasi pada Senin–Kamis pukul 08.00–15.00 dengan jam istirahat pada pukul 12.00–12.30 waktu setempat.

Pada Jumat, layanan dibuka pada pukul 08,00–15.30 dengan jam istirahat pukul 11.30–12.30, sementara Sabtu dan Minggu, unit pelayanan paspor akhir pekan buka pada pukul 08.00–14.00 dengan jam istirahat pukul 12.00–12.30.

Baca Juga:

Masyarakat diimbau untuk mengonfirmasi jadwal unit pelayanan keimigrasian, seperti mal pelayanan publik, unit kerja keimigrasian (UKK) unit layanan paspor (ULP), serta immigration lounge, ke kantor Imigrasi terdekat.

Konfirmasi jadwal itu diperlukan karena dimungkinkan terdapat penyesuaian tersendiri dengan mengikuti kebijakan setiap kantor. Informasi tersebut dapat diakses pada laman media sosial resmi setiap kantor imigrasi.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan penyesuaian jam layanan pengurusan dokumen keimigrasian selama Ramadan 1447H.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI