Ini Jadwal Layanan Imigrasi Selama Ramadan

jpnn.com - Layanan di kantor-kantor imigrasi selama Ramadan 2026 mengalami perubahan.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan penyesuaian jam layanan pengurusan dokumen keimigrasian selama Ramadan 1447 Hijriah.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman menjelaskan meskipun ada penyesuaian jam kerja, jajarannya tetap memberikan pelayanan publik yang maksimal selama bulan suci ini.

"Penyesuaian jam layanan ini dilakukan untuk menghormati dan memfasilitasi masyarakat maupun pegawai yang menjalankan ibadah puasa agar aktivitas dan ibadah dapat terlaksana sebaik-baiknya," kata Yuldi, Selasa (17/2/2026).

Selama Ramadan tahun ini, layanan keimigrasian di seluruh Indonesia akan beroperasi pada Senin–Kamis pukul 08.00–15.00 dengan jam istirahat pada pukul 12.00–12.30 waktu setempat.

Pada Jumat, layanan dibuka pada pukul 08,00–15.30 dengan jam istirahat pukul 11.30–12.30, sementara Sabtu dan Minggu, unit pelayanan paspor akhir pekan buka pada pukul 08.00–14.00 dengan jam istirahat pukul 12.00–12.30.

Masyarakat diimbau untuk mengonfirmasi jadwal unit pelayanan keimigrasian, seperti mal pelayanan publik, unit kerja keimigrasian (UKK) unit layanan paspor (ULP), serta immigration lounge, ke kantor Imigrasi terdekat.

Konfirmasi jadwal itu diperlukan karena dimungkinkan terdapat penyesuaian tersendiri dengan mengikuti kebijakan setiap kantor. Informasi tersebut dapat diakses pada laman media sosial resmi setiap kantor imigrasi.