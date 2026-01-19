Ini Jadwal Pemeriksaan Dokter Richard Lee Selanjutnya

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Polda Metro Jaya akhirnya mengungkap jadwal pemeriksaan Dokter Richard Lee selanjutnya.

Tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan itu bakal diperiksa pada Rabu, 4 Februari 2026.

"Pengacaranya sudah mengirim surat kepada penyidik pada hari ini untuk diagendakan pada 4 Februari 2026," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Senin (19/1).

Menurutnya, penundaan pemeriksaan merupakan permintaan dari pihak Richard Lee.

Adapun alasan yang diajukan yakni Richard Lee dalam kondisi kurang fit.

"Nanti kami akan 'update' (info) kepada rekan kembali, apakah hingga 4 Februari, mungkin ada 'update' dari terlapor bisa dalam kondisi yang fit," beber Kombes Pol Budi.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menunda pemeriksaan lanjutan terhadap Richard Lee pada Senin (19/1).

"Info dari penyidik, yang bersangkutan minta penundaan karena kondisi masih kurang fit," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto.