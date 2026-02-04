menu
Ini Jadwal Pemeriksaan Pandji Pragiwaksono di Polda Metro Jaya
Komika Pandji Pragiwaksono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta pada Senin (2/2/2026). Foto: ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus komika, Pandji Pragiwaksono dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Jumat (6/2).

Dia bakal dimintai keterangan oleh penyidik terkait sejumlah laporan yang ditujukan kepadanya.

"Saudara PP diminta untuk hadir klarifikasi pada Jumat (6/2) pukul 10.00 WIB," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Selasa (3/2).

Baca Juga:

Panggilan terhadap Pandji Pragiwaksono merupakan tindak lanjut atas lima laporan polisi yang ada.

Pihak kepolisian berharap pemain film Comic 8 itu bisa hadir untuk memberi klarifikasi sehingga semua bisa terjawab.

"Ini kan undangan klarifikasi, karena yang dilaporkan adalah objek yang sama. Sehingga, penyidik berpikir untuk menghemat bagaimana mengatur waktu dipanggil secara satu waktu dalam lima perkara," jelasnya.

Baca Juga:

Kombes Pol Budi Hermanto memastikan bahwa undangan klarifikasi sudah dikirim melalui email.

Selain itu, undangan juga telah dikirim ke alamat Pandji Pragiwaksono.

Sumber Antara
