menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Ini Jadwal Pratama Arhan Baca Ikrar Talak Terhadap Azizah Salsha

Ini Jadwal Pratama Arhan Baca Ikrar Talak Terhadap Azizah Salsha

Ini Jadwal Pratama Arhan Baca Ikrar Talak Terhadap Azizah Salsha
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Azizah Salsha bersama Pratama Arhan. Foto Instagram pratamaarhan8

jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga Pratama Arhan dan Azizah Salsha kini memasuki babak akhir.

Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa telah menetapkan jadwal pembacaan ikrar talak.

Hal tersebut diungkapkan oleh Humas PA Tigaraksa, M Sholahudin di kantornya, Selasa (16/9).

Baca Juga:

"Tadi ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 September 2025," ungkap M Sholahudin.

Ditanyai apakan Pratama Arhan diwajibkan hadir atau tidak dalam pembacaan ikrar talak nanti, Sholahudin memberikan jawaban.

Dia menyebut bahwa itu merupakan hak pemain  Timnas Indonesia tersebut.

Baca Juga:

"Iya, haknya dia ya, karena kewajiban kami memanggil, adapun datang atau tidak ya itu diserahkan kembali kepada yang bersangkutan dan kuasa hukumnya," ucap Sholahudin.

Menurutnya, pembacaan ikrar talak juga bisa berjalan tanpa kehadiran Pratama Arhan, apabila ada kuasa istimewa dari dirinya.

Rumah tangga Pratama Arhan dan Azizah Salsha memasuki babak akhir. Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa telah menetapkan jadwal pembacaan ikrar talak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI