menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Ini Jadwal Sidang Cerai Bedu dan Irma Kartika Anggreani

Ini Jadwal Sidang Cerai Bedu dan Irma Kartika Anggreani

Ini Jadwal Sidang Cerai Bedu dan Irma Kartika Anggreani
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Komedian Bedu. Foto: Instagram/beddu17

jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga Harabdu Tohar alias Bedu dan Irma Kartika Anggreani tengah berada di ujung tanduk.

Sebab, Bedu dikabarkan telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sang istri.

Sejumlah fakta soal kabar tersebut sudah dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Dede Rika Nurhasanah.

Baca Juga:

Dia mengatakan Bedu mengajukan permohonan cerai talak terhadap Irma di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 22 September 2025.

"Kami sudah telusuri di sistem informasi pengadilan, ada terdaftar pihak dengan inisial HT," ungkap Dede Rika.

Menurutnya, Bedu mendaftarkan permohonan cerai secara daring atau e-court melalui kuasa hukum.

Baca Juga:

"Permohonan cerai talak, berarti dari suami, ya," lanjutnya.

Akan tetapi, pihak pengadilan enggan mengungkap alasan Bedu mengajukan permohonan cerai dari istri.

Rumah tangga Harabdu Tohar alias Bedu dan Irma Kartika Anggreani tengah berada di ujung tanduk. Sebab, Bedu dikabarkan telah mengajukan permohonan cerai talak

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI