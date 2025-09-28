Ini Jadwal Sidang Cerai Bedu dan Irma Kartika Anggreani

jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga Harabdu Tohar alias Bedu dan Irma Kartika Anggreani tengah berada di ujung tanduk.

Sebab, Bedu dikabarkan telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sang istri.

Sejumlah fakta soal kabar tersebut sudah dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Dede Rika Nurhasanah.

Dia mengatakan Bedu mengajukan permohonan cerai talak terhadap Irma di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 22 September 2025.

"Kami sudah telusuri di sistem informasi pengadilan, ada terdaftar pihak dengan inisial HT," ungkap Dede Rika.

Menurutnya, Bedu mendaftarkan permohonan cerai secara daring atau e-court melalui kuasa hukum.

"Permohonan cerai talak, berarti dari suami, ya," lanjutnya.

Akan tetapi, pihak pengadilan enggan mengungkap alasan Bedu mengajukan permohonan cerai dari istri.