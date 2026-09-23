Ini Jadwal Sidang Cerai Sara Wijayanto dan Demian Aditya

jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga pasangan Sara Wijayanto dan Demian Aditya sedang berada di ujung tanduk.

Pasalnya, Sara Wijayanto menggugat cerai Demian Aditya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Humas PA Jakarta Selatan Abid mengatakan gugatan cerai itu telah terdaftar pada 8 September 2026 lalu.

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Adapun gugatan cerai itu didaftarkan atas nama Saraswati Wijayanto melalui kuasa hukumnya.

"Ya, masuk terdaftar tanggal 8 September 2026. Ya, yang mengajukan itu istrinya," kata Abid kepada awak media, Selasa (22/9).

Adapun sidang perceraian Sara Wijayanto dan Demian Aditya itu bakal segera digelar.

Abid menyebut bahwa sidang perdana dijadwalkan diadakan pada Kamis (24/9).

"Kemudian baru akan disidangkan tanggal 24 September 2026," tuturnya.