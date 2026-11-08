Ini Jadwal Tayang Film Desember Jani di Bioskop

jpnn.com, JAKARTA - Film drama terbaru yang berjudul Desember Jani akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Karya persembahan Palari Films yang disutradarai oleh Ariani Darmawan itu bakal tayang mulai 10 Desember 2026 mendatang.

Menjelang tayang, Desember Jani baru saja merilis trailer dan poster untuk pencinta film Indonesia.

Trailer Desember Jani memperkenalkan empat perempuan dari tiga generasi dalam satu rumah: Oma (Tutie Kirana), Winnie (Sigi Wimala), serta dua anak perempuannya, Julia (Hyori Mika) dan Jani (Chempa Puteri).

Saat Julia pergi dari rumah tanpa pamit, Jani menyimpan satu hal yang tidak terucap. Dia harus memilih: tetap diam demi kakaknya, atau akhirnya bicara kepada ibunya.

Nuansa yang sama terasa di poster resmi Desember Jani. Keempatnya berada di ruang tamu yang sama. Ada kehangatan antara Jani dan Oma, namun juga jarak yang dingin antara Winnie dan anak sulungnya. Potret keluarga yang tidak sempurna, tapi masih mau mencoba.

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Desember Jani merupakan debut film panjang Ariani Darmawan setelah rehat. Film Desember Jani menjadi refleksi personalnya sebagai seorang ibu dan anak.

"Dari luar, mungkin kita akan melihat bahwa ini cerita tentang keluarga tiga generasi. Ada satu anaknya yang pergi dari rumah dan bagaimana mereka menunggu sang anak pulang. Sambil menunggu, kemudian mereka saling terkoneksi satu sama lain. Tapi lebih dari itu, saya pikir Desember Jani juga tentang perasaan terdalam mereka. Semua orang pasti punya lukanya masing-masing. Bahkan yang paling kecil pun juga sudah memiliki lukanya sendiri,” ungkap sutradara Ariani Darmawan.