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Ini Jadwal Tayang Film Empat Musim Pertiwi di Bioskop

Ini Jadwal Tayang Film Empat Musim Pertiwi di Bioskop
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Konferensi pers film Empat Musim Pertiwi di Jakarta. Foto: Dok. Forka Films/Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Forka Films menghadirkan perjalanan paling emosional dengan pengalaman sinematik imersif lewat film Empat Musim Pertiwi.

Film tersebut merupakan karya terbaru dari sutradara Gadis Kretek, Kamila Andini, dan produser Ifa Isfansyah.

Penonton diajak untuk menyelami musim-musim dalam kehidupan Pertiwi yang penuh luka, trauma, hingga harapan.

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Lanskap alam Bromo memberikan tekstur kuat pada Empat Musim Pertiwi, berpadu dengan tata busana ala cowboy western, yang menjadikan perjalanan seorang perempuan yang baru saja pulang setelah 20 tahun dipenjara seperti sebuah pengembaraan panjang tidak ada ujung.

Semua diajak untuk menyelami musim-musim dalam hidup Pertiwi, yang diperankan dengan sangat baik oleh Putri Marino.

Adapun Putri Marino mampu menampilkan dimensi kedalaman karakter Pertiwi yang bertumbuh dari rasa sakitnya, hingga dirinya menemukan sebuah rumah pulang, bersama orang-orang yang terpinggirkan di kampungnya.

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Empat Musim Pertiwi bukan sekadar tentang seseorang yang kembali ke suatu tempat, tetapi tentang apa yang ditemukan ketika berani kembali menghadapi sesuatu yang pernah ditinggalkan.

“Apa yang terjadi dengan Pertiwi bicara tentang ketidakadilan. Ada trauma-trauma kolektif. Namun dari film ini, dengan mengikuti Pertiwi, kita bisa sedikit melihat bagaimana bahkan dengan kerapuhan, seseorang juga bisa menemukan kekuatan-kekuatan atau bahkan menjadi kekuatan juga untuk orang lain. Bicara tentang trauma kolektif, tapi juga bicara tentang collective power yang bisa didapatkan dari perjalanan Pertiwi,” ungkap penulis dan sutradara Kamila Andini.

Forka Films menghadirkan perjalanan paling emosional dengan pengalaman sinematik imersif lewat film Empat Musim Pertiwi.

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