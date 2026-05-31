Ini Jadwal Tayang Film Jangan Buang Ibu

jpnn.com, JAKARTA - Film drama terbaru yang berjudul Jangan Buang Ibu akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Karya persembahan rumah produksi Leo Pictures itu dijadwalkan tayang mulai 25 Juni 2026 mendatang.

Menjelang tayang di bioskop, Jangan Buang Ibu merilis official trailer terbaru yang menampilkan kisah hangat Ristiana (Nirina Zubir), ibu tiga anak yang berpesan kepada anak-anaknya untuk saling rukun dan memiliki saat dirinya telah tiada.

Di tengah keterbatasan, Ristiana selalu mengajarkan anak-anaknya untuk selalu mendahulukan keluarga, dan seburuk apapun keluarga, mereka tetap anggota keluarga yang harus dijaga.

Trailer terbaru Jangan Buang Ibu menampilkan kisah saat Ristiana seorang diri mengurus Tama (Refal Hady) dan Dewi (Amanda Manopo) saat kecil, hingga lahir si bungsu Tri (Saputra Kori).

Saat dewasa, ketiga anaknya menghadapi masalah yang membuat relasi dengan ibu merenggang dan memanas.

Salah satu momen paling mengharukan adalah saat Dewi, yang diperankan Amanda Manopo, akan menikah. Namun, karena Ristiana telah bercerai dari (Dwi Sasono), Dewi meminta agar ayahnya dicari untuk menjadi wali pernikahan. Kakaknya, Tama, meminta agar mengatakan Si Bapak telah meninggal.

“Di momen Iduladha ini, Leo Pictures mempersembahkan trailer terbaru dari film Jangan Buang Ibu yang akan tayang mulai 25 Juni di bioskop. Trailer terbaru ini ingin mengajak penonton dan mengingatkan, di momen hangat Iduladha, untuk selalu ingat dan perhatian dengan orang tua. Sesederhana telepon, tanya kabar, itu sudah cukup, karena orang tua kita itu hanya butuh diperhatikan,” ungkap produser dan CEO Leo Pictures Agung Saputra.